العاصفة دانيال تقتل العشرات في ليبيا وتتجه إلى مصر

ارتفعت حصيلة قتلى العاصفة دانيال التي تجتاح مدن شرق ليبيا إلى 25 شخصًا على الأقل، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وضربت العاصفة القادمة من اليونان عبر البحر المتوسط، مدن شرق ليبيا (بنغازي والبيضاء والمرج، وسوسة ودرنة) ما دفع السلطات الليبية إلى إعلان تلك المدن "مناطق منكوبة"

تسببت العاصفة التي صنفت بإنها متوسطة في سيول وفيضانات عارمة اقتلعت الأشجار والمباني المتهالكة وألحقت أضرارًا كبيرة في المدن الليبية التي ضربتها.

🔴 وصل ارتفاع منسوب المياه بسبب السيول في أجزاء من ليبيا إلى ثلاثة أمتار pic.twitter.com/5amlJ9M7l5 — الصين بالعربية (@mog_china) September 11, 2023

واندفعت المياه بقوة في مجرى وادي درنة، الذي يصب في مياه البحر المتوسط، فيما أكدت مصادر محلية عدم تضرر السدين الرئيسيين الذين يحميان المدينة من السيول.

وجهة السلطات الليبية كافة الجهات العامة والمختصة باتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية لمواجهة أضرار الفيضانات والسيول، وعلقت الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وأغلقت المحال التجارية وحظر التجوال، تحسبًا لأي تأثيرات للعاصفة دانيال.

- ربنا يلطف بأخوتنا في #ليبيا 🇱🇾، أعصار وفيضانات مدمرة، سترك يارب .. pic.twitter.com/xqCbI3gLOb — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) September 11, 2023

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الليبية، اليوم الاثنين، أن تأثير العاصفة تراجع، موضحة أنها في طور الانتقال إلى الغرب المصري بعد أن فقدت معظم قوتها، متوقعًا تأثيرات أقل لها عندما تصل إلى مصر.

العاصفة دانيال في طريقها إلى مصر

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن تضرب العاصفة دانيال مدن غرب البلاد، مشيرة إلى أن تأثيرها لن يكون مثلما حدث في ليبيا.

بدورها، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا لمتابعة حالة العاصفة دانيال قبل وصولها إلى مصر، موضحة أن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير إلى شكل العاصفة علي الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.

لا ننسَى الدُّعاء لإخوانِنا في #ليبيا 💔

اللهم كن لإخواننا عوناً ونصِيرا واحفظهُم🤲 ليبيا الان تتعرض لكوارث طبيعية اللّٰه المستعان ، تغرق بالفيضانات ، وتتعرض لإعصار دانيال ، وصواعق رعدية ، ورياح قوية جدا 💔💔#إعصار_دانيال pic.twitter.com/C4wQuNHxNo — fατɪмα 💚🇩🇿 (@timaroza) September 11, 2023

وجاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية: "تؤثر العاصفة علي أقصي غرب البلاد ولكن في هيئة منخفض متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والاتربة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد كما يصاحبه سقوط الأمطار على السلوم ومطروح وسيوة وتمتد إلى الإسكندرية".