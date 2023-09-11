“الزكاة والجمارك” تدعو الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية لتقديم الإقرارات الضريبية

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بيانًا اليوم الاثنين، دعت خلاله المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي يوليو وأغسطس الماضيَّين، محددة يوم 15 سبتمبر الجاري كحدٍ أقصى لتقديم الإقرارات الضريبية.

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5 % من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

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ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) (@Zatca_Care )، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

#الزكاة_والضريبة_والجمارك تدعو مكلفيها الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم عن شهري يوليو وأغسطس الماضيين قبل نهاية يوم 15 سبتمبر 2023م.

🔗| https://t.co/p3nu6loNJz#زاتكا pic.twitter.com/JcViTCWuYn — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) September 11, 2023

وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.​