موعد مباراة الأخضر تحت 23 عامًا أمام كمبوديا في تصفيات كأس آسيا

يستعد منتخب السعودية تحت 23 عامًا لخوض مباراة حاسمة أمام نظيره كمبوديا غدًا الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا، والتي تؤهل بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.

وتقام مباراة السعودية وكمبوديا على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

ومن المقرر أن تقام المباراة غدًا الثلاثاء عند تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة السعودية وكمبوديا الحاسمة عبر قناة السعودية الرياضية.

ويدخل منتخب الأخضر مباراة الجولة الثالثة وهو يحتل صدارة المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، من انتصارين، حيث حقق العلامة الكاملة في أول جولتين.

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا افتتح التصفيات بالفوز على مونغوليا بنتيجة بنتيجة 3-1 يوم الأربعاء الماضي، ثم تغلب على نظيره لبنان بثلاثية نظيفة مساء أول أمس السبت ضمن الجولة الثانية.

ويأتي منتخب كمبوديا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، يليه منتخب لبنان برصيد نقطة واحدة، ثم منغوليا بلا رصيد من النقاط.

ويكفي منتخب السعودية تحقيق التعادل أمام كمبوديا غدًا لضمان التأهل إلى النهائيات الآسيوية، إذ سيرتفع رصيده وقتها إلى 7 نقاط في الصدارة.

وكان لاعبو "الأخضر" أجروا حصتهم التدريبية مساء أمس الأحد على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد.

وقُسم اللاعبون خلال التدريبات إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة لبنان مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًا، أعقبه مناورة مصغّرة.

ويواصل المنتخب الوطني اليوم الإثنين تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب كمبوديا.

وضمن نفس المجموعة، يلتقي منتخبا لبنان ومونغوليا غدًا الثلاثاء عند الساعة 04:00 عصرًا.

ويشارك في التصفيات 44 منتخبا للتنافس على بطاقات التأهل إلى النهائيات التي تقام في قطر خلال الفترة من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024.

وتقسمت المنتخبات إلى 11 مجموعة، في كل مجموعة 4 منتخبات، يتأهل منها أصحاب الصدارة مباشرة إلى النهائيات، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني، ليكملوا 15 منتخبًا، إلى جانب المنتخب القطري، صاحب الضيافة.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 عامًا تؤهل إلى أولمبياد باريس التي تقام الصيف المقبل.