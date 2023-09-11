الاتحاد على رأس قائمة دفاعية في دوري روشن

يتصدر الاتحاد قائمة دفاعية مميزة بعد انقضاء أول 5 جولات من دوري روشن للمحترفين هذا الموسم.

ورغم أن الاتحاد فقد صدارة جدول ترتيب المسابقة بعد أن حافظ عليها في الجولات الأربع الأولى، إلا أنه مازال محتفظًا بالمركز الأول في قائمة دفاعية.

ويعتبر الاتحاد هو أكثر فريق حافظ على نظافة شباكه في مباريات بدوري روشن للمحترفين هذا الموسم.

الاتحاد تمكن من الخروج بشباك نظيفة في 4 مباريات من أصل 5 لعبها في المسابقة حتى الآن، قبل التوقف الدولي الجاري.

وصمد دفاع "النمور" أمام كل من الرائد، والطائي، والرياض، والوحدة، بينما استقبل الفريق 4 أهداف دفعة واحدة في مباراة الكلاسيكو ضد الهلال في الجولة الخامسة.

وخسر الاتحاد مرة واحدة هذا الموسم، جاءت أمام الهلال بنتيجة 3-4، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب النقاط بـ12 نقطة.

في المقابل، يتصدر الهلال الجدول برصيد 13 نقطة، ويليه التعاون بفارق الأهداف.

أكثر فرق دوري روشن حفاظًا على نظافة الشباك بعد الجولة الخامسة

الاتحاد.. 4 مباريات.

التعاون.. 3 مباريات.

النصر.. مباراتان.

الهلال.. مباراتان.

الأهلي.. مباراتان.

الطائي.. مباراتان.

الرياض.. مباراتان.

الفيحاء.. مباراتان.

لكن التعاون هو من يتصدر قائمة أقوى الأندية دفاعًا، من حيث عدد الأهداف، إذ لم يستقبل سوى هدفين فقط طوال الجولات الخمس.

أقل فرق دوري روشن استقبالًا للأهداف بعد الجولة الخامسة

التعاون.. هدفان.

الاتحاد.. 4 أهداف.

الفيحاء.. 4 أهداف.

النصر.. 5 أهداف.

الهلال.. 5 أهداف.

الاتفاق.. 5 أهداف.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة السادسة من دوري روشن تبدأ يوم الخميس المقبل، بعد نهاية فترة التوقف الدولي.