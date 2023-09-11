ترشيح «جدة التاريخية» لفئة أفضل منطقة للزيارة

رُشحت منطقة جدة التاريخية "البلد" لأول مرة في فئة "أفضل منطقة للزيارة - بقية العالم" من جائزة Wanderlust العالمية.

الجائزة بدأت منذ 22 عاماً لتسليط الضوء على أفضل التجارب والوجهات في قطاع السفر، بفئات متعددة تشمل الوجهات السياحية، ومنظمي الرحلات، وشركات الطيران وغيرها.

ويشكل هذا الترشيح لفتة مهمة من مجتمع السفر العالمي للمكانة التي وصلت لها منطقة البلد بصفتها وجهة تراثية عالمية تقدم لزوارها تجربة لا تنسى بالانغماس في تاريخها والاستمتاع بثقافتها.

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يُذكر أن التصويت بدأ للفوز بالفئات الأربعة والعشرين للجائزة وسينتهي في 18 أكتوبر، علماً أنه يمكن الترشح للفوز بجوائز مختلفة بمجرد دخول عملية التصويت والتي تستغرق ما يقارب الـ 6 دقائق للإجابة عن 24 سؤالًا حول تجربة السفر حول العالم عن "أفضل منطقة للزيارة - بقية العالم".