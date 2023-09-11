لويز فيليبي يصل جدة لبدء مسيرته مع الاتحاد

وصل البرازيلي لويز فيليبي، المحترف الجديد في صفوف نادي الاتحاد، اليوم الإثنين، لبدء مشواره مع العميد.

وانضم فيليبي إلى اتحاد جدة في الانتقالات الصيفية الأخيرة، والتي اختتمت الخميس الماضي، قادمًا من ريال بيتيس الإسباني.

وبلغت حصة النادي الإسباني من الصفقة 25 مليون يورو.

ويفاضل الجهاز الفني لاتحاد جدة، بقيادة البرتغالي نونو سانتو، بين عدد من اللاعبين الأجانب لاختيار أحدهم لإخراجه من قائمة المحترفين، ليتم قيد لويز فيليبي.

ويعد الجناح جواو جوتا الأقرب للخروج من القائمة حتى الآن.

وسيشارك فيليبي في تدريبات الاتحاد التي تنطلق مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الأخدود ضمن المرحلة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، المقررة يوم الخميس المقبل.