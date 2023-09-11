برنامج خاص لمحترف الأهلي بطلب من الألماني ماتياس يايسله

قرر الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي، ضرورة إنقاص الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمان، وزنه قبل العودة للمشاركة مع الفريق في منافسات دوري روشن للمحترفين.

ويجري آلان سانت ماكسيمان حصصًا تدريبية خاصة في منزله تحت إشراف الجهاز اللياقي، بعد أن طلب يايسله رفع المستوى البدني للاعب وتقليل وزنه لزيادة قدرته اللياقية .

ويرغب المدرب الألماني ماتياس يايسله في تعويض النقص الذي حصل للاعب بمعسكر الفريق الإعدادي كونه لم يحضر إلا في الأسبوع الأخير، ولم يكن هناك وقت كافٍ لإعداده بشكل جيد.

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ويستعد الأهلي لمواجهة التعاون، السبت المقبل، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن موسم 2023-2024.