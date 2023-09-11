برشلونة يقدم مساعدات إنسانية لضحايا زلزال المغرب

أعلن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب مساء الجمعة الماضي.

وتسبب الزلرال المدمر في مقتل أكثر من ألفي شخص وآلاف المصابين حتى الآن.

وقال لابورتا في حديث له بمناسبة اليوم الوطني لمقاطعة كتالونيا: "نعلن تضامننا مع ضحايا الزلزال الذي وقع في المغرب وتسبب في الكثير من الألم".

وأضاف: "نعلم أنه، وعبر صندوقنا، سنقدم أعمال المساعدات الإنسانية"، مشيرًا إلى أن نادي برشلونة أثبت دائما "دفاعه عن الحقوق والحريات في كتالونيا".

وكان لابورتا قد نشر فيديو عقب الزلزال على حسابه بموقع "إكس"، قال فيه باللغة العربية: "نحن معكم. ديما مغرب".

وتضامن نادي برشلونة أيضًا مع ضحايا زلزال المغرب، على حسابه الرسمي في موقع إكس، حيث كتب: "نعرب عن تضامننا الكامل وتعاطفنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب".

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وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر منطقة مراكش، ووقع عند تمام الساعة 11:11 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، بحسب المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء.