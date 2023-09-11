السعودية تدرس فتح مكتب لصندوق الثروة السيادي في الهند

قال وزير الاستثمار خالد الفالح في نيودلهي اليوم الإثنين إن المملكة قد تفتح مكتبا لصندوق الثروة السيادي في المركز المالي التكنولوجي العالمي (جيفت سيتي) في ولاية جوجارات الهندية.

جيفت سيتي هي مركز للخدمات المالية يطبق الحياد الضريبي في الهند، وتعد مشروعا حيويا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي يهدف من خلاله إلى منافسة مراكز الخدمات المالية في دبي وهونج كونج.

وأضاف الفالح بعد دعوة وزير التجارة الهندي بيوش جويال السعودية لفتح مكتب تابع لصندوق الثروة السيادي في المدينة "أنا أؤيد عرضكم وألتزم اليوم بفتح مكتب".

ويزور الفالح الهند حاليا ضمن الوفد المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

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