الأخبار الاقتصادية

تكريم بنك الرياض كشريك استراتيجي في يوم المهنة 2023

11 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

كُرِم بنك الرياض كشريك استراتيجي في يوم المهنة 2023، والذي يقام خلال الفتره ما بين 11-13 سبتمبر في مركز المؤتمرات والندوات في جامعة الأميرة نورة.

برعاية وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، افتتحت اليوم جامعة الأميرة نورة، يوم المهنة 2023 (معرض التوظيف والبرنامج المصاحب)، تحت عنوان: “طموح متجدد نحو كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني".