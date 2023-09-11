تكريم بنك الرياض كشريك استراتيجي في يوم المهنة 2023

كُرِم بنك الرياض كشريك استراتيجي في يوم المهنة 2023، والذي يقام خلال الفتره ما بين 11-13 سبتمبر في مركز المؤتمرات والندوات في جامعة الأميرة نورة.
تحت رعاية معالي وزير التعليم، كُرِم #بنك_الرياض كشريك استراتيجي في يوم المهنة 2023، والذي يقام خلال الفتره ما بين 11-13 سبتمبر في مركز المؤتمرات والندوات في @_PNU_KSA
نتشرف بدعوتكم لزيارة جناحنا من الساعة 10 صباحاً حتى 9 مساءً pic.twitter.com/jmm9UnPqxX
— بنك الرياض (@RiyadBank) September 11, 2023
برعاية وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، افتتحت اليوم جامعة الأميرة نورة، يوم المهنة 2023 (معرض التوظيف والبرنامج المصاحب)، تحت عنوان: “طموح متجدد نحو كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني".
برعاية معالي وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، افتتحت اليوم #جامعة_الأميرة_نورة، يوم المهنة 2023 (معرض التوظيف والبرنامج المصاحب)، تحت عنوان: “طموح متجدد نحو كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني".#pnu pic.twitter.com/bHlkgCt87e
— جامعة الأميرة نورة (@_PNU_KSA) September 11, 2023