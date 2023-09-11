المهندس علي الدمنهوري رئيساً تنفيذياً جديداً في هنقرستيشن

أعلنت "هنقرستيشن" تعيين المهندس علي الدمنهوري بمنصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، خلفا لأسعد نعمان الرئيس التنفيذي السابق لـ "هنقرستيشن" بعد مضي ثلاثة أعوام على رئاسته لها شهدت خلالها الشركة نموا متضاعف وصل معدله إلى 2.5، كما حافظت "هنقرستيشن" تحت إدارته على مكانتها كشركة متخصصة في توصيل الطلبات في السعودية.

وقد شغل الدمنهوري الرئيس التنفيذي الجديد، الذي سيباشر مهامه نهاية سبتمبر الجاري، منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في "هنقرستيشن" لفترة قاربت العامين، وكما قام بإدارة الخدمات اللوجستية والتجارة السريعة لدى شركة «دليفري هيرو» وهي الشركة الأم لـ "هنقرستيشن".

هنقرستيشن مركز للابتكار والإبداع

وفي هذا الشأن علق بيتر جان فان ديبيت، الرئيس التنفيذي للعمليات في دليفري هيرو قائلا "قام أسعد بقيادة "هنقرستيشن" إلى أعلى المستويات ما جعلها مركزا للابتكار والإبداع، ووضعها في الصدارة بين الشركات الناشئة في السعودية، نحن ممتنون جدا لعمله ونتمنى له المزيد من الإنجازات. وإننا الآن سعيدون للترحيب بـ علي الدمنهوري، حيث إن خبرته في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة السريعة إضافة إلى معرفته بالبيئة المحلية ستلعبان دورا فاعلا في المرحلة القادمة من رحلة "هنقرستيشن".

من جهته قال علي الدمنهوري، "لقد كانت هنقرستيشن إحدى أولى منصات توصيل الطعام في السعودية، وقد تمكنت من ترسيخ مكانتها في مقدمة الابتكار والاهتمام الكبير بالعملاء ووضع احتياجاتهم كأهم الأولويات. وإنه لشرف عظيم لي أن يتم اختياري لشغل هذا الدور، وأنا ممتن جدا لفريق دليفري هيرو على ثقتهم بي. لقد تمكن فريق "هنقرستيشن" تحت قيادة أسعد نعمان من تحقيق أصعب الأهداف ونحن جميعا ممتنون لقيادته الفعالة".

ويأتي تعيين الدمنهوري نظرا لصلته الوثيقة بـ "دليفري هيرو" الشركة الأم لـ "هنقرستيشن"، حيث سيفتح ذلك المجال للمزيد من التعاون مع مجموعة "دليفري هيرو"، وهي شبكة عالمية تضم أكثر من 12 علامة تجارية لتوصيل الطعام والتجارة السريعة، كما ستمكن هذه العلاقة الوطيدة جميع منصات "دليفري هيرو" من تبادل الخبرات والابتكارات، وذلك لبناء المعيار الذهبي لخدمات التوصيل المحلية حول العالم.