اتفاقية بين “روشن” و”مجموعة stc” لإنشاء بنية تحتية رقمية محايدة الاستضافة

أعلنت مجموعة "روشن" المطور العقاري الرائد في تطوير تجربة حضرية مستدامة لتحسين جودة الحياة، وأحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع اتفاقية مع "مجموعة stc" بغرض إنشاء بنية تحية رقمية محايدة الاستضافة في مشاريع روشن.

نسعد بالإعلان عن توقيع اتفاقية مع @stc بغرض إنشاء بنية تحية رقمية محايدة الاستضافة في مشاريع #روشن لتشمل تطوير شبكة الألياف الثابتة، توفير خدمة الإنترنت بتقنيات وسرعات عالية، وغيرها من التقنيات الحديثة التي تساهم في رفع جودة حياة سكان مجتمعاتنا، بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة… pic.twitter.com/vHkLfN8we3 — ROSHN | روشن (@Roshnksa) September 11, 2023

تشمل البنية التحتية تطوير شبكة الألياف الثابتة، توفير خدمة الإنترنت بتقنيات وسرعات عالية، وغيرها من التقنيات الحديثة التي تساهم في رفع جودة حياة سكان مجتمعاتنا، بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد جروفر والرئيس التنفيذي لمجموعة stc م. عليان الوتيد.

وأكدت "روشن" سعيها لتوفير أفضل الحلول وجميع سبل الراحة التي ترفع من جودة الحياة، وتعد هذه الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد خطوة حقيقية لتحقيق ذلك.

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