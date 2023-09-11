ولي العهد يعزي ملك المغرب في ضحايا الزلزال

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بملك المغرب، الملك محمد السادس.

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وأعرب ولي العهد عن تعازي السعودية في ضحايا الزلزال الذي شهدته عدد من المناطق في المغرب، وتأكيد تضامُن السعودية مع المغرب وشعبها الشقيق.

كما وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ الجهات المعنية في السعودية لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل عاجل؛ للتخفيف من آثار هذه الكارثة.

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فيما أعرب ملك المغرب عن شكره وتقديره لولي العهد على مواقف السعودية الأصيلة، وعلى مشاعره الأخوية النبيلة.

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