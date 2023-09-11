إيقاف لاعب يوفنتوس بول بوجبا بسبب مخالفة تتعلق بالمنشطات

أعلنت المحكمة الوطنية الإيطالية لمكافحة المنشطات، اليوم الإثنين، إيقاف لاعب خط وسط يوفنتوس بول بوجبا مؤقتا بسبب مخالفة تتعلق بالمنشطات.

ووفقاً للصحافة الإيطالية، فإن بوغبا الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، سقط في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري والتي لم يشارك فيها.

وفي تلك المباراة التي أقيمت في أغسطس الماضي، فاز يوفنتوس على مضيفه بنتيجة 3-0 ولكن بوغبا أمضاها على مقاعد البدلاء.

ووفقاً لتقارير مختلفة، سيتم الآن فحص عينة ثانية لتحديد النتيجة النهائية. وإذا تم تأكيد نتيجة الاختبار الإيجابية، فستتم محاكمة بوغبا أمام المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات وقد يواجه حظراً يمتدّ من عامين إلى أربعة.

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