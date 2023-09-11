الداخلية وشركة العثيم للاستثمار توقعان مذكرة تعاون على هامش معرض سيتي سكيب

وقعت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، وشركة العثيم للاستثمار، اليوم، مذكرة تعاون، لتفعيل العمل الإعلامي من خلال مراكز الشركة، وذلك على هامش معرض سيتي سكيب الدولي المقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023م.

وتهدف المذكرة إلى إبراز جهود وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها، وتفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره تجاه المسؤولية المجتمعية ضمن منظومة الأمن، وعرض الرسائل الإعلامية للوزارة وقطاعاتها، وتفعيل الأيام العالمية والوطنية لنشر رسائل توعوية.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض "سيتي سكيب العالمي" العقاري الذي يُعد الأكبر في العالم، ويقام لأول مرة في المملكة، وسيعرض من خلاله مشاريع رؤية السعودية 2030 تحت سقف واحد، بحضور أكثر من 170 دولة.

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