الهيئة السعودية للمقاولين تطلق فعاليات قمة البنية التحتية 2023

انطلقت اليوم، فعاليات قمة البنية التحتية السعودية والمعرض المصاحب لها، التي تنظمها الهيئة السعودية للمقاولين بالتعاون مع شركة دي إم جي إيفنتس العالمية بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بالرياض برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبدالقادر سعي الهيئة من خلال هذه القمة لتكون منصةً فاعلةً لجميع العاملين في قطاع المقاولات،وبالأخص البنية التحتية؛ إسهامًا في تطوير القطاع وتنفيذ المشاريع المستهدفة في مختلف مناطق المملكة.

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وتهدف القمة التي حضيت بتسجيل أكثر من 15 ألف مهتم وزائر،وأكثر من 275 معرضًا،بالإضافة إلى أكثر من 55 متحدثًا، إلى الحصول على أقصى تفاعل وتبادل للخبرات بين القطاعين العام والخاص؛من أجل تنمية قطاع البنية التحتية ليكون رافدًا قويًّا لجميع المشاريع في ثاني أكبر قطاع غير نفطي بالمملكة وهو قطاع المقاولات.

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