إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تقر لقاحات محدثة لكورونا

أقرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية اليوم الإثنين، لقاحات محدثة لكوفيد-19 يمكنُها إلى حد بعيد التصدي لمتحورات أوميكرون واسعة الانتشار حاليا، مما يسمح ببدء نشر جرعات اللقاح هذا الشهر.

ووافقت الإدارة على الجرعات التي تستهدف المتحور الفرعي (إكس.بي.بي.1.5) من تصنيع شركات فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك وشركة مودرنا للاستخدام في حالات الطوارئ.

تتوفر خلال أيام

وقالت مودرنا إن اللقاحات المحدثة من المتوقع أن تتوفر خلال الأيام المقبلة.

وأفادت شركة نوفافاكس المنافسة في تصنيع اللقاحات إن لقاحا من تصنيعها ما يزال قيد المراجعة في إدارة الأغذية والعقاقير. وهوى سهم نوفافاكس 6.7 بالمئة في عمليات التداول بعد الظهر.

ويأتي إقرار الإدارة بعد زيادة عدد الحالات في أواخر الصيف، في وقت يبدأ فيه (إي.جي.5) المتحور الفرعي لأوميكرون، والشهير باسم (إيريس)، في التفشي بسرعة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم.

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