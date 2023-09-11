اتفاقية تعاون بين بنكي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وSIDBI الهندي

وقّع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اليوم، اتفاقية تعاون مشتركة مع بنك الهند لتنمية الصناعات الصغيرة SIDBI، بحضور الرئيس التنفيذي لـ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة -المُكلّف- عبدالرحمن بن محمد بن منصور، ومن الجانب الهندي الأستاذ سوداتا ماندال، نائب العضو المنتدب في بنك الهند لتنمية الصناعات الصغيرة، وذلك في العاصمة الهندية نيودلهي بالتزامن مع اعمال المنتدى السعودي الهندي للاستثمار دلهي.

وتُحقق الاتفاقية أحد أهداف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر استقطاب التجارب الناجحة والنماذج الاستثنائية في مجال تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المناسب وتحقيق الاستقرار والنمو.

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وتشمل الاتفاقية أن يقوم بنك الهند لتنمية الصناعات الصغيرة SIDBI، بالعمل بالشراكة مع بنك المُنشآت الصغيرة والمتوسطة، على العمل المشترك على تصميم وصياغة استراتيجية هندسة البيانات وفق أفضل الممارسات، ونقل المعرفة في مجال المُمارسات الائتمانية لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية.

وتُعزز الاتفاقية من الدور التوعوي والتدريبي بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك SIDBI، عبر تنظيم برنامج تدريبي للعاملين، من أجل تيسير فهمهم لأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفين فيما يتعلق بمجال العمليات.

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