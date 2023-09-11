الاستخبارات البريطانية تؤكد استهداف روسيا سفينة شحن في البحر الأسود

أعلنت بريطانيا، الاثنين، نقلاً عن معلومات استخباراتية، أن الجيش الروسي استهدف سفينة شحن مدنية في البحر الأسود بعدد من الصواريخ، الشهر الماضي، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضتها بنجاح.

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وأفادت بريطانيا، في بيان صتدر عن حكومتها، بأن سفينة ضمن أسطول البحر الأسود الروسي أطلقت عددًا من صواريخ كاليبر باتّجاه ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا بتاريخ 24 أغسطس الماضي.

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وذكر مكتب وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث أن معلومات صادرة من الاستخبارات البريطانية نُزعت عنها السرية، كشفت عن أن الهدف كان سفينة شحن ترفع علم ليبيريا راسية هناك، مضيفًا أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أحبطت الهجوم على السفينة المدنية؛ إذ لم يضرب أي من الصاروخين الهدف.

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