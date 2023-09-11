واشنطن تشكر المملكة على رصد 20 مليار دولار في مبادرة البنية التحتية العالمية

توجهت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، بالشكر للمملكة العربية السعودية على رصد 20 مليار دولار في مبادرة شراكة البنية التحتية العالمية.

إقرأ أيضًا: المملكة ترأس اجتماع لجنة السياسات بمنظمة “الإنتوساي” في واشنطن

وقالت أدريان واتسون عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، "نرحب بإعلان المملكة العربية السعودية؛ رصد 20 مليار دولار لدعم مبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية".

إقرأ أيضًا:

المملكة ترأس اجتماع لجنة السياسات بمنظمة “الإنتوساي” في واشنطن

بلينكن: واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا من أجل إنجاح الهجوم المضاد

سفارة المملكة بواشنطن تدعو للحيطة والحذر من تداعيات العاصفة “إيداليا”