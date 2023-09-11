أخبار الرياضة

الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية وديًا

12 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية وديًا
الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية وديًا

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية ودياً يوم غد الثلاثاء على "ملعب سانت جيمس بارك"، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.

استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية
استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية

إقرأ أيضًا: موعد مباراة الأخضر تحت 23 عامًا أمام كمبوديا في تصفيات كأس آسياوشهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والأمين العام إبراهيم القاسم.

استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية
استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية

لم يشارك اللاعب "فراس البريكان" في الحصة التدريبية لتعرضه لوعكة صحية فيما واصل اللاعب "رياض شراحيلي" برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

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