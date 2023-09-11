الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية وديًا

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية ودياً يوم غد الثلاثاء على "ملعب سانت جيمس بارك"، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.

إقرأ أيضًا: موعد مباراة الأخضر تحت 23 عامًا أمام كمبوديا في تصفيات كأس آسياوشهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والأمين العام إبراهيم القاسم.

لم يشارك اللاعب "فراس البريكان" في الحصة التدريبية لتعرضه لوعكة صحية فيما واصل اللاعب "رياض شراحيلي" برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

إقرأ أيضًا:

الأخضر تحت 23 عامًا يهزم لبنان ويتصدر مجموعته في تصفيات كأس آسيا

الأخضر يخسر أمام كوستاريكا في أول ظهور لمانشيني