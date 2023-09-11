رابطة العالم الإسلامي تعرب عن تعازيها ومواساتها للشعب الليبي

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن خالص التعازي وصادق المواساة، للشعب الليبي وذوي الضحايا والمصابين جرّاء الفيضانات التي شهدتها أجزاء من البلاد.

إقرأ أيضًا: رابطة العالم الإسلامي تدشن أعمال مشروع المتحف الدولي للقران الكريم

وقال الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: "تابعنا أنباء الفيضانات المروعة التي تعرَّضت لها ليبيا، وآلمَنَا ما نجَم عنها من خسائرَ جسيمةٍ ولا سيما في الأرواح".

إقرأ أيضًا: “سانو” يؤكد أهمية التنسيق بين مجمع الفقه ورابطة العالم الإسلامي حول قضايا الأمة

وأعرب فضيلته، باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن التامِّ مع الشعب الليبي في المصاب الكبير، سائلًا المولى القدير أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ ليبيا وشعبها من كل سوءٍ ومكروهٍ.

ويواصل إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا في وقت سابق، حصد ضحاياه جراء الفيضانات التي سببها في البلاد.

وأعلن أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي في تصريحاي متلفزة انتشار أكثر من 2000 جثة جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية.

وفرضت السلطات الليبية حظر التجوال، وأعلنت حالة الطوارئ وأغلقت المدارس والمؤسسات العامة، كما تم إغلاق أربع محطات نفط رئيسية مؤقتا.

إقرأ أيضًا:

محمد العيسى يعلن مبادرة رابطة العالم الإسلامي لإنشاء مسجد النجاشي بإثيوبيا