أمانة الشرقية تبرمُ عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التنمية بالمنطقة

أبرمت أمانة المنطقة الشرقية -اليوم- عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم،على هامش معرض سيتي سكيب العالمي؛ بهدف تعزيز أوجه التعاون وتطوير الأعمال المشتركة.

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وتمثَّلت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وأمانة الشرقية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في تطوير الفرص الاستثمارية من خلال مشاركة الدراسات الاقتصادية للمنطقة الشرقية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة واتحاد الغرف السعودية، تهدف إلى التعاون المشترك في تفعيل البرامج الاستثمارية والاقتصادية المشتركة.

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ورعت أمانة الشرقية توقيع اتفاقية لتأسيس صندوق جزيرة المرجان بين شركة كوشان، وتتمة المالية،بالشراكة مع شركة مال للخدمات القانونية والحوكمة والالتزام، إضافة إلى إبرام عقد استشاري مع شركة الخالدي القابضة، وشركة المساحة، وشركة ماب للاستشارات الهندسية، لتصميم والإشراف على مشروع تطوير مركز الملك عبد الله الحضاري، الذي تبلغ مساحته الإجمالية ٨٥٠ ألف متر مربع،ويقع على كورنيش الدمام.

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