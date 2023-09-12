الصفقة الثالثة.. الأهلي المصري يعلن ضم الفرنسي أنتوني موديست

أعلن النادي الأهلي المصري عن التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست للانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا لموسم 2023-2024.

وكان الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع مهاجم أجنبي بناء على رغبة المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

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تفاصيل انتقال أنتوني موديست إلى الأهلي

وانضم أنتوني موديست إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بروسيا دورتموند الألماني بنهاية الموسم الماضي.

هنا القاهرة .. هنا التاريخ .. هنا الأهلي 🦅❤️

مرحباً بنسر جديد في قلعة المجد 🔴 pic.twitter.com/Dal2Yfz2Rf — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 11, 2023

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي صباح الثلاثاء أن موديست وقع عقود انتقاله للأهلي لمدة عام قابل للتجديد لموسم إضافي آخر، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها.

وأضاف أن أمير توفيق، مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، قام بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية.

يُذكر أن صفقة ضم أنتوني موديست هي الثالثه للأهلي المصري بعد ضم لاعب الوسط المصري إمام عاشور من ميتييلاند الدنماركي، والمغربي رضا سليم من الجيش الملكي.