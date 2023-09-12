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الصفقة الثالثة.. الأهلي المصري يعلن ضم الفرنسي أنتوني موديست

12 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

أعلن النادي الأهلي المصري عن التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست للانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا لموسم 2023-2024.

وكان الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع مهاجم أجنبي بناء على رغبة المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

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تفاصيل انتقال أنتوني موديست إلى الأهلي

وانضم أنتوني موديست إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بروسيا دورتموند الألماني بنهاية الموسم الماضي.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي صباح الثلاثاء أن موديست وقع عقود انتقاله للأهلي لمدة عام قابل للتجديد لموسم إضافي آخر، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها.

وأضاف أن أمير توفيق، مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، قام بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية.

يُذكر أن صفقة ضم أنتوني موديست هي الثالثه للأهلي المصري بعد ضم لاعب الوسط المصري إمام عاشور من ميتييلاند الدنماركي، والمغربي رضا سليم من الجيش الملكي.