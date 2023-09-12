72 ساعة تورط أندية دوري روشن بسبب الأجانب

تسابق أندية الدوري السعودي الزمن لتحديد أسماء المحترفين الثمانية الذين سيستمرون في قوائمها المحلية خلال الموسم الحالي 2023-2024 قبل انتهاء المهلة المحددة.

وتنص لوائح دوري روشن على أحقية كل ناد في تسجيل 8 لاعبين أجانب للمشاركة في البطولات المحلية.

لكن تكمن المشكلة في امتلاك أكثر من ناد لتسعة لاعبين في الوقت الحالي.

مهلة للأندية السعودية حتى 15 سبتمبر

وفي ضوء ذلك، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن رابطة الدوري السعودي أعطت مهلة رسمية للأندية مدتها 72 ساعة فقط، حيث تنتهي يوم الجمعة المقبل من أجل تحديد أسماء المحترفين، وذلك بعد أسبوع من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

وبهذه الخطوة سيتمكن اللاعبون الثمانية المسجلون في نظام رابطة الدوري السعودي بنهاية يوم الجمعة المقبلة، المشاركة في مباريات الدوري وبقية البطولات المحلية بالإضافة إلى المشاركات الخارجية.

أما اللاعبون غير المسجلين في نظام رابطة الدوري السعودي للمحترفين، فستكون الفرصة متاحة أمامهم للمشاركة في بقية البطولات الخارجية مثل دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

اللاعبون الأجانب في الدوري السعودي

ولا تزال الصورة ضبابية في عدد من الأندية التي تضم قائمتها لاعبين زائدين على الثمانية.

ويتقدم هذه الأندية نادي الاتحاد الذي تضم قائمته حالياً تسعة لاعبين محترفين أجانب بعد التعاقد مع الإيطالي لويس فيليبي.

يتردد الاتحاد بين رحيل المحترف البرتغالي جوتا الذي انضم إليه هذا الصيف، وبين البرازيلي جروهي حارس مرمى الفريق الحاضر في قائمته منذ سنوات، ويبدو جروهي الأقرب إلى الرحيل عن الفريق خصوصاً بعد تعاقد النادي مع عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال.

وفي الهلال، سيستمر الكوري الجنوبي جيانج هيون سو حضوره في القائمة، ورغم أنه لن يستطيع المشاركة في مباريات الدوري السعودي للمحترفين وبقية البطولات المحلية، لكنه سيكون حاضراً في البطولات الخارجية، إذ يقضي اللاعب حالياً فترة علاجية بعد مرضه الأخير الذي أبعده عن التدريبات والملاعب.

وسيكون الكولومبي ديفيد أوسبينا، حارس النصر، الاسم الذي سيرحل عن "العالمي" بعد إرسال القائمة النهائية، فيما سيخرج المقدوني أليوسكي من حسابات النادي الأهلي.

وفيما يتعلق بالبرازيلي فيتينيو لاعب الاتفاق، فإنه سيكون خارج الحسابات حتى الفترة الشتوية إلا في حال نجاح النادي في الوصول لحل ودّي لفسخ عقده، بعدما تعرض لإصابة ستُبعده عن الملاعب فترة تزيد على أربعة أشهر.