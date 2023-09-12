في غياب رونالدو.. البرتغال تسحق لوكسمبورج بأكبر فوز في تاريخها

أصبح منتخب البرتغال على أعتاب التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.

وفاز المنتخب البرتغالي 9-0 على ضيفه منتخب لوكسمبورج في الجولة السادسة بالمجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة للمسابقة القارية.

وبتلك النتيجة، حقق منتخب البرتغال، الذي خاض اللقاء بدون نجمه وقائده كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، أكبر انتصار في تاريخه بمختلف المسابقات.

وحافظ منتخب البرتغال على العلامة الكاملة في المجموعة، بعدما فاز في جميع مبارياته الست التي خاضها حتى الآن، ليعزز موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب سلوفاكيا.

جواو فيليكس يختتم سلسلة أهداف المنتخب البرتغالي البرتغال 9 لوكسمبورغ 0#تصفيات_أمم_أوروبا #البرتغال_لوكسمبورغ pic.twitter.com/NccwUVPtNh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 11, 2023

في المقابل، تجمد رصيد منتخب لوكسمبورج، الذي فاز في مبارياته الثلاث الماضية بالمجموعة، عند 10 نقاط في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط أمام منتخبي البوسنة والهرسك وأيسلندا، صاحبي المركزين الرابع والخامس على الترتيب، فيما بقي منتخب ليشتنشتاين قابعا في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

وافتتح منتخب البرتغال التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق جونسالو إيناسيو، قبل أن يضيف جونسالو راموس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 18 و34 على الترتيب.

مراوغة جميلة من مهاجم باريس سان جيرمان غونسالو راموس ينهيها في شباك لوكسميورغ معلناً الهدف الثالث لمنتخب البرتغال#تصفيات_أمم_أوروبا #البرتغال_لوكسامبورغ pic.twitter.com/QtXIaDfCb6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 11, 2023

وعاد إيناسيو لهز الشباك مرة أخرى، بعدما أحرز الهدف الرابع للبرتغال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وواصل المنتخب البرتغالي هيمنته على اللقاء في الشوط الثاني، حيث أضاف ديوجو جوتا وريكاردو هورتا الهدفين الخامس والسادس لأصحاب الأرض في الدقيقتين 57 و67 على الترتيب.

وأحرز جوتا الهدف السابع للبرتغال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 77، قبل أن يضيف برونو فيرنانديش وجواو فيليكس الهدفين الثامن والتاسع في الدقيقتين 83 و88 على الترتيب.

في المقابل، عادل منتخب لوكسمبورج، الذي تلقى خسارته رقم 100 في تاريخ مشاركاته بتصفيات كأس الأمم الأوروبية، أكبر هزيمة في تاريخه، بعدما سبق له الخسارة 0-9 أيضا أمام منتخب ألمانيا عام 1936 وإنجلترا عامي 1960 و1982.