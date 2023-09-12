رئيس الاتحاد السعودي: استضافة كأس العالم مجرد تكهنات

كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، موقف المملكة العربية من استضافة نهائيات كأس العالم 2030 و2034.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت مؤخرا إلى أن السعودية تسعى للترشح لاستضافة كأس العالم نسخة عام 2030 أو 2034 بملف فردي دون الاشتراك مع دول أخرى.

وقال ياسر المسحل في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" عن استضافة كأس العالم 2030 أو 2034: "مجرد تكهنات، لم نعلن عن أي نية لذلك".

وأضاف: "ننتظر اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أكتوبر الذي يشهد إعلان لوائح الترشح لاستضافة مونديال 2030 ثم سنفكر في الأمر".

وأكمل المسحل: "نحن بلد يعيش من أجل كرة القدم وشعبنا يحلم باستضافة كأس العالم، أعتقد أن لدينا الإمكانيات اللازمة لاستضافة البطولة في وقت ما بالمستقبل لكن هذا القرار يخص عدة جهات في المملكة ولم يتم اتخاذه حتى الآن".

وأنهى ياسر المسحل تصريحاته قائلا: "نركز فقط على استضافة كأس العالم للأندية هذا العام ونواصل خططنا لتنظيم كأس آسيا 2027".

وتقام نسخة كأس العالم المقبلة لعام 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والتي ستكون أول نسخة تقام بمشاركة 48 منتخبا، وهو ما سيتكرر في 2030.

يُذكر أن منتخب الأرجنتين يحمل لقب النسخة الماضية للمونديال التي أقيمت في قطر العام الماضي 2022، بعد فوزه على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.