السيارات الأكثر مبيعًا في المملكة خلال النصف الأول من عام 2023

استحوذت عدة ماركات عالمية في صناعة السيارات على مبيعات الربع الأول من العام الجاري عام 2023 في المملكة.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم قائمة علامات السيارات الأكثر مبيعًا في تلك الفترة داخل السوق السعودي.

تويوتا

تصدرت تويوتا قائمة علامات السيارات الأكثر مبيعًا في المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023؛ حيث حققت معدل مبيعات بلغ 105,857 سيارة، بنسبة 30.3%.

هيونداي

جاءت العلامة الكورية الجنوبية هيونداي في المركز الثاني بالقائمة بمعدل مبيعات بلغ 50,374 سيارة، بنسبة 14.4%.

نيسان

حلت العلامة نيسان في المركز الثالث بمعدل مبيعات بلغ 22,621 سيارة، بنسبة 6.4%

كيا

جاءت العلامة الكورية الجنوبية كيا في المركز الرابع والتي بلغ معدل مبيعاتها 20,868 سيارة بنسبة 5.9%.

ايسوزو

وفي الترتيب الخامس جاءت العلامة اليابانية ايسوزو، حيث سجلت معدل مبيعات بلغ 20,081 سيارة، بنسبة 5.7%.

فورد

وحلت العلامة الأمريكية فورد في المركز السادس بعد أن سجلت معدل مبيعات بلغ 16,149 سيارة، بنسبة 4.6%.

شانجان

وفي المركز السابع جاءت العلامة الصينية شانجان، حيث سجلت معدل مبيعات بلغ 15,455 سيارة، بنسبة 4.4%.

جيلي

في المركز الثامن بالقائمة جاءت العلامة الصينية جيلي بمعدل مبيعات بلغ 13,324 سيارة، بنسبة 3.8%.

مازدا

وفي الترتيب التاسع بالقائمة جاءت العلامة اليابانية مازدا وقد سجلت معدل مبيعات بلغ 12,649 سيارة، بنسبة 3.2%.

سوزوكي

وفي المركز العاشر جاءت العلامة اليابانية سوزوكي وقد سجلت معدل مبيعات بلغ 8,676 سيارة، بنسبة 2.4%.