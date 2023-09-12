الأخبار الاقتصادية

السيارات الأكثر مبيعًا في المملكة خلال النصف الأول من عام 2023

12 سبتمبر 2023 · 3 minutes
سوق السيارات السعودي
سوق السيارات السعودي

استحوذت عدة ماركات عالمية في صناعة السيارات على مبيعات الربع الأول من العام الجاري عام 2023 في المملكة.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم قائمة علامات السيارات الأكثر مبيعًا في تلك الفترة داخل السوق السعودي.

تويوتا سيكويا 2023
تويوتا سيكويا 2023

تويوتا

تصدرت تويوتا قائمة علامات السيارات الأكثر مبيعًا في المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023؛ حيث حققت معدل مبيعات بلغ 105,857 سيارة، بنسبة 30.3%.

هيونداي باليسيد 2023
هيونداي باليسيد 2023

هيونداي

جاءت العلامة الكورية الجنوبية هيونداي في المركز الثاني بالقائمة بمعدل مبيعات بلغ 50,374 سيارة، بنسبة 14.4%.

نيسان إكس تريل 2023
نيسان إكس تريل 2023

نيسان

حلت العلامة نيسان في المركز الثالث بمعدل مبيعات بلغ 22,621 سيارة، بنسبة 6.4%

كيا 2023
كيا 2023

كيا

جاءت العلامة الكورية الجنوبية كيا في المركز الرابع والتي بلغ معدل مبيعاتها 20,868 سيارة بنسبة 5.9%.

ايسوزو دي ماكس 2023
ايسوزو دي ماكس 2023

ايسوزو

وفي الترتيب الخامس جاءت العلامة اليابانية ايسوزو، حيث سجلت معدل مبيعات بلغ 20,081 سيارة، بنسبة 5.7%.

فورد إيفرست 2023
فورد إيفرست 2023

فورد

وحلت العلامة الأمريكية فورد في المركز السادس بعد أن سجلت معدل مبيعات بلغ 16,149 سيارة، بنسبة 4.6%.

شانجان 2023
شانجان 2023

شانجان

وفي المركز السابع جاءت العلامة الصينية شانجان، حيث سجلت معدل مبيعات بلغ 15,455 سيارة، بنسبة 4.4%.

جيلي أوكافانجو 2023
جيلي أوكافانجو 2023

جيلي

في المركز الثامن بالقائمة جاءت العلامة الصينية جيلي بمعدل مبيعات بلغ 13,324 سيارة، بنسبة 3.8%.

مازدا CX 30 2023
مازدا CX 30 2023

مازدا

وفي الترتيب التاسع بالقائمة جاءت العلامة اليابانية مازدا وقد سجلت معدل مبيعات بلغ 12,649 سيارة، بنسبة 3.2%.

سوزوكي غراند فيتارا 2023
سوزوكي غراند فيتارا 2023

سوزوكي

وفي المركز العاشر جاءت العلامة اليابانية سوزوكي وقد سجلت معدل مبيعات بلغ 8,676 سيارة، بنسبة 2.4%.