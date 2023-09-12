إطلاق النسخة الثالثة من احتفالية “نور الرياض” في 30 نوفمبر المقبل

أعلنت "نور الرياض" اليوم الثلاثاء، عن إطلاق النسخة الثالثة من "احتفال نور الرياض 2023"، خلال الفترة من 30 نوفمبر المقبل حتى 16 ديسمبر القادم.

وتستمر النسخة الثالثة من "احتفال نور الرياض 2023" لمدة 17 يوماً، بمشاركة أكثر من 100 فنان من كبار الفنانين المعاصرين، حيث ينتمون لأكثر من 35 دولة حول العالم، من بينهم أكثر من 35 فناناً من المملكة.

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احتفال نور الرياض 2023، هو أحد مشاريع برنامج "الرياض آرت" ضمن "مشاريع الرياض الأربعة الكبرى"، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 19 مارس 2019م بقيادة وإشراف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وتهدف إلى تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، بما ينسجم مع أهداف برامج "رؤية السعودية 2030" في تعزيز الفنون بين سكان وزوار مدينة الرياض.

بدعم سمو ولي العهد، احتفال #نور_الرياض يعود بنسخته الثالثة تحت شعار "قمرا على رمال الصحراء" انطلاقًا من 30 نوفمبر 2023، في خمسة مراكز تضم أكثر من 120 عمل فني إبداعي وبمشاركات سعودية وعالمية. 🌎 pic.twitter.com/HHfCZhUT5f — نور الرياض (@NoorRiyadhFest) September 12, 2023

بدوره، أكد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج "الرياض آرت"، أن احتفال "نور الرياض" منصة إبداعية سنوية تجمع كبار الفنانين المعاصرين من المملكة، ومن مختلف أنحاء العالم لتقديم أعمال فنية إلهامية تُسهم في جعل مدينة الرياض على خارطة المشهد الفني العالمي، والذي ينعكس إيجابًا على جودة حياة وسكان زوّار العاصمة، ودعم الإبداع واحتضان المواهب الوطنية والعالمية"، مشيراً إلى أن دعم ولي العهد، لمختلف البرامج والمشاريع الثقافية والفنية، أسهم في خلق فرص إبداعية للفنانين عبر مشاركة أبرز الأسماء حول العالم في مجال فن الضوء في الاحتفال".

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وكشف وزير الثقافة، عن أن النسخة الثالثة من "نور الرياض" ستعرض أكثر من 120 عملاً فنياً إبداعياً في 5 مراكز تتوزع في مختلف أرجاء العاصمة تُضاء من خلالها الرياض بأعمال فنية متنوعة تشتمل على أعمال تركيبية ومجسمات وعروض ضوئية.

وأضاف أن هناك عرض إبداعي بطائرات الدرون تقدم تجارب متنوعة لزوّار "احتفال نور الرياض 2023"، إلى جانب العديد من الفعاليات وورش العمل والندوات الفنية وحلقات النقاش والشراكات والبرامج المجتمعية المصاحبة، لتوفير مساحة فنية إبداعية لكافة المهتمين والمبدعين من جميع فئات المجتمع من سكان وزوّار مدينة الرياض".

الإبداع ينوّرنا والمستقبل يجمعنا

ومن المقرر أن يضم "نور الرياض 2023" معرضاً مصاحباً بعنوان: "الإبداع ينوّرنا والمستقبل يجمعنا" في حي جاكس بالدرعية، لمدة 3 أشهر خلال الفترة 30 نوفمبر 2023م حتى 2 مارس 2024م، ويقدم لزوّاره رحلة فنية ملهمة تُعبر عن الضوء كمصدر فكري وفنيّ للفنانين المشاركين، ويشرح تفسيرهم لطبيعة الإنسان وهويته الثقافية.

ويقام احتفال "نور الرياض 2023"، تحت إشراف نخبة من القيّمين الفنّين المحليين والدوليين، وهم: القيّم الفنيّ الرئيسي جيروم سانس، والقيميّن الفنيّن بيدرو ألونزو، وآلاء طرابزوني، وفهد بن نايف، إضافةً إلى القيّمين الفنيّن للمعرض المصاحب، وهم: "القيّم الفنيّ الرئيسي نيفيل ويكفيلد، والقيّم الفني مايا العذل" واللذان كانت لهما مشاركات متعددة في عدد من أكبر المهرجانات الفنية حول العالم.