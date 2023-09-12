منتخب ألمانيا: نسعى لتعيين مدير فني جديد قبل مباراتي أكتوبر

قال رودي فولر مدير المنتخب الألماني لكرة القدم إن الاتحاد يسعى لتعيين مدير فني جديد للمنتخب قبل المباراتين الوديتين المقررتين في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر المقبل، وقد بدأت دراسة عدد من المرشحين.

وكان الاتحاد الألماني قد أعلن أمس الأول الأحد الاستغناءعن خدمات هانزي فليك عقب الهزيمة المحرجة أمام نظيره الياباني 1 / 4 في المباراة الودية التي أقيمت يوم السبت الماضي، حيث حقق الفريق أربعة انتصارات فقط خلال آخر 17 مباراة.

وسيتولى قيادة المنتخب الألماني في مباراته الودية المقررة أمام نظيره الفرنسي اليوم الثلاثاء في دورتموند، رودي فولر مدير المنتخب وهانيس فولف مدرب منتخب تحت 20 عاما ومساعده ساندرو فاجنر.

وأكد فولر أنه ليس متاحا لتدريب المنتخب الألماني لفترة أطول، وكشف أن المناقشات بشأن المدرب الجديد بدأت مع بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني وهانز-يواخيم فاتسكه رئيس مجلس إدارة رابطة كرة القدم الألأمانية.

وأضاف فولر :"بالطبع طرحت بعض الاسماء في محادثاتنا. بالطبع هناك نقاش بشأن عدد من الأسماء المرشحة."

ولم يعلن فولر عن أي أسماء، لكن تردد أن قائمة المرشحين تتضمن جوليان ناجلسمان المدرب السابق لبايرن ميونخ وماتياس سامر وأوليفر جلاسنر، بينما يعد تعيين يورجن كلوب مستبعدا نظرا لارتباطه بعقد مع ليفربول الإنجليزي يستمر حتى عام 2026.

وقال فولر :"بالطبع هناك عدد من المرشحين. وجوليان ناجلسمان هو بالتأكيد مدرب من الطراز الأول حاله كحال مدربين كثيرين أخرين."

وأبدى فولر ثقة في تعيين المدرب المناسب قبل مباراتي المنتخب الألماني المقررتين أمام الولايات المتحدة والمكسيك يومي 14 و17 أكتوبر المقبل.