وفاة عدد من لاعبي ليبيا متأثرين بالإعصار

كشفت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية عن وفاة عدد من لاعبي الفرق الليبية المحلية جراء الإعصار الذي ضرب البلاد.

أكّدت مصادر في مدينة درنة الليبية لـbeIN SPORTS وفاة عدد من اللاعبين متأثرين بالعاصفة التي ضربت البلاد.

وأشارت المصادر إلى وفاة عدد من لاعبي الفرق المحلية متأثرين بالعاصفة التي ضربت شرق ليبيا.

ولقي أكثر من 2800 شخص على الأقل حتفهم بعد أن تسببت عاصفة قوية في فيضانات شديدة في شرق ليبيا، اليوم الإثنين.

ووصل الإعصار "دانيال" إلى اليابسة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى.

وأثرت العاصفة دانيال على مدن بنغازي وسوسة ودرنة والمرج بشرق البلاد.

يذكر أن النشاط الكروي في ليبيا متوقف حاليا بعد نهاية الموسم المنقضي بتتويج الأهلي طرابلس باللقب للمرة الـ13، وفي انتظار بداية الموسم الجديد.

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