السوبر الأفريقي.. الأهلي المصري يختتم تدريباته قبل السفر إلى السعودية

اختتم الأهلي المصري تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية، استعدادا لمباراة السوبر الأفريقي.

ويستعد الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية، في بطولة السوبر الأفريقي والتي تقام يوم الجمعة المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري في ملعب الملك فهد بمدينة الطائف.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وحرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، بعد التعاقد مع اللاعب الفرنسي مؤخرا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.

ترحيب الأبطال بلاعبنا موديست في مران اليوم😍👋🦅 pic.twitter.com/Krt2tVPmAL — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 12, 2023

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، برنامجا تدريبيا مطولا للاعبين استمر لمدة ٤٠ دقيقة من بداية المران.

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال، تدريبات بدنية وفنية منفردة على هامش المران تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وخاض اللاعبون جانبا من تدريبات الكرة وتقسيمة في ختام فقرات المران الجماعي.

وسيلتحق الثنائي علي معلول وبيرسي تاو ببعثة الأهلي في السعودية عقب انتهاء ارتباطهما مع منتخبي بلادهما، تونس وجنوب أفريقيا على الترتيب.