هيئة تطوير مكة تعقد ورشة عمل عن استراتيجية التحول الرقمي

عقدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة اليوم ورشة عمل بمناسبة إطلاق استراتيجية التحول الرقمي، والذي تتطلع الهيئة إلى تطبيقه خلال الفترة المقبلة.

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وتتطلع الهيئة من خلال هذه الورشة إلى تحقيق أهدافها التي تتمثل في إعداد رؤية ورسالة التحول الرقمي ومحفظة الخدمات الرقمية المستهدفة في الهيئة، وتبني وتسخير حلول وقدرات تقنية بما يخدم المستفيدين وأهداف ومجالات أعمال الهيئة ومجالات تركيزها ومكوناتها الرئيسية.

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كما تسعى الهيئة من خلال برنامجها للتحول الرقمي إلى أن تكون نموذجاً رائداً للمنظمات الرقمية على مستوى المنطقة وتحسين نضجها الرقمي وترتيبها الرقمي على مستوى المملكة.

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