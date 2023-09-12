أخبار الرياضة

الوفد الدولي للمبارزة يتفقد جاهزية المملكة لاستضافة بطولة العالم 2024

12 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

تُختتم الأربعاء زيارة وفد الاتحاد الدولي للمبارزة برئاسة الرئيس التنفيذي "ناتالي رودرجيز" ومرافقيها رئيس اللجنة الفنية ديتر لامير ومدير المسابقة رئيس اللجنة القانونية زياد الفرياني، التي تستمر لمدة 3 أيام لتفقد الاستعدادات لبطولة العالم للناشئين والشباب 2024.

وتستضيف الرياض بطولة العالم للناشئين والشباب خلال الفترة من 12 - 20 أبريل 2024.

ويرافق وفد الاتحاد الدولي في زيارته رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالله السنيد.

ويطّلع الوفد الدولي غدًا على إجراءات دخول الوفود المشاركة في البطولة إلى المملكة والتسهيلات التي تقوم بها وزارة الرياضة، فيما سيعقد غداً اجتماعاً مع الصبان لمناقشة احتياجات ومتطلبات الاستضافة.

وكان الوفد الدولي قد تفقد اليوم صالة جامعة الملك سعود الرياضية التي ستحتضن منافسات البطولة، وزار مقر سكن الوفود والمواصلات والاحتياجات الفنية.

 

يُذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمبارزة صوتت في نوفمبر الماضي لاختيار مدينة الرياض لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم، وأكثر من 400 شخص يمثلون الجهازين الإداري والفني من حكام ومدربين ولجان عاملة.