1657 لاعبًا ولاعبة يتنافسون على ميداليات دورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض 2023”

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية عن تأهل 1657 لاعباً ولاعبة يمثلون أكثر من 80 دولة، لنهائيات الدورة التي تستضيفها العاصمة الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 20 ـ 30 أكتوبر المقبل، على ملاعب الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود.

وتحظى دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"، باهتمام كبير من مجتمع الرياضات القتالية العالمي، حيث تستقطب الدورة نخبة اللاعبين واللاعبات من حول العالم، للمنافسة في 16 لعبة قتالية هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكيندو، ومصارعة الذراع، والكيك بوكسينج، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.

وكانت الاتحادات الدولية للرياضات المشاركة في الدورة، قد أرسلت القوائم النهائية للاعبين واللاعبات المتأهلين في كل لعبة، حيث يتنافس 913 لاعباً، و744 لاعبة على ميداليات دورة الألعاب القتالية العالمية "الرياض 2023"، ففي لعبة الأيكيدو سيتنافس 100 لاعب ولاعبة، مقابل 96 في منافسات مصارعة الذراع، و 32 في الملاكمة، و144 في المبارزة، و84 في الجودو، و 136 في الجوجيتسو، و 96 في الكاراتيه، و 88 في الملاكمة التايلاندية، و88 في السامبو، و92 في السافات، و80 في السومو، و88 في التايكوندو، و80 في الووشو، فيما تتصدر المصارعة أعداد المشاركين بـ 288 لاعباً ولاعبة.

كما تأهل لنهائيات الدورة 56 لاعباً ولاعبة من ذوي الإعاقة سيتنافسون في الألعاب البارالمبية المستحدثة للمرة الأولى في تاريخ المحفل العالمي الكبير، إذ يشارك 16 لاعباً ولاعبة في مصارعة الذراع، و24 لاعباً ولاعبة في الجوجيتسو، و 8 لاعبين ولاعبات في الملاكمة التايلاندية، و8 لاعبين في منافسات السامبو.

وتستضيف المملكة الدورة العالمية بعد توقف 10 أعوام، حيث سبق وأن أقيمت في نسختيها السابقتين الأولى في مدينة بكين – الصين عام 2010، والثانية في مدينة سان بيترسبيرج في روسيا عام 2013.