الهيئة السعودية للمحامين تطلق فعاليات “ماراثون التطوع القانوني”

تنظم الهيئة السعودية للمحامين، الأربعاء، ولمدة 10 أيام، فعاليات "ماراثون التطوع القانوني" الذي سيقام في 6 مناطق رئيسية حول المملكة، بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون وحتى اليوم الوطني، حيث يحتضن العديد من المتطوعين المحامين والقانونيين لتقديم الخدمات القانونية.

ويأتي الماراثون في نسخته الرابعة استكمالاً لإنجازات الهيئة السعودية للمحامين في تفعيل المسؤولية المجتمعية، وثقافة الاستعانة بالمحامي لتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الوعي المهني مما يسهم في نقل الخبرات المهنية لدى الممارسين القانونيين والمحامين، ورفع مستوى الوعي والإثراء المعرفي القانوني لتعزيز الوقاية القانونية لجميع أفراد المجتمع.

يذكر أن الهيئة السعودية للمحامين أعلنت في وقت سابق عن روزنامة فعاليات "ماراثون التطوع القانوني" بمكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والقصيم، ومنطقة عسير، متضمنة العديد من اللقاءات القانونية وورش العمل والدورات التدريبية والتي يشرف عليها نخبة من المحامين والقانونيين.

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وستنطلق روزنامة منطقة الرياض تزامناً مع افتتاح "ملتقى التطوع القانوني" الذي سيطلق لأول مرة، ضمن فعاليات الماراثون في 25 سبتمبر 2023م بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض