الاستثمار كابيتال و أسس العقار يوقعان اتفاقية تعاون لإطلاق صندوق عقاري في القطاع التجاري المكتبي بحجم يصل إلى مليار ريال

وقعت شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة "الاستثمار كابيتال"، الذراع الاستثماري للبنك السعودي للاستثمار، وشركة أسس العقار اتفاقية تعاون بهدف إطلاق صندوق استثمار عقاري يركز بشكل أساسي على مجال تطوير القطاع التجاري المكتبي في مدينة الرياض.

ويتمثل الهدف الرئيسي للصندوق المزمع إنشاؤه في تعزيز نمو رأس المال المستثمر، وذلك من خلال الاستحواذ على قطع أراضي مطورة في شمال مدينة الرياض بغرض إنشاء مباني تجارية مكتبية ذات جودة عالية وبيعها كوحدات تجارية مكتبية جاهزة، ليتم التخارج من الصندوق بما يحقق عوائد رأس مالية على استثمار مالكي الوحدات في الصندوق.

وأوضح الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الريس، الرئيس التنفيذي للاستثمار كابيتال، بأن الشركة مستمرة في البحث عن فرص عقارية ذات عوائد استثمارية جذابة للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في السوق العقاري، وتوفير تلك الفرص عن طريق طرح صناديق عقارية مميزة بأنواعها حسب ما يتناسب مع الفرص المتوافرة من جهة وتطلعات المستثمرين من جهة أخرى، و سيكون هذا الصندوق باكورة التعاون الإستراتيجي بين الاستثمار كابيتال و أسس العقار، ويهدف الصندوق إلى جمع ما يصل إلى 1 مليار ريال كرأس مال مستهدف.

من جهة أخرى أشار الدكتور محمد بن عبدالله المجيدل الرئيس التنفيذي لشركة أسس العقار ، إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة الشركة التي تهدف إلى إنشاء وطرح عدد من الصناديق الاستثمارية العقارية وذلك لسد الفجوة بين الطلب والعرض في السوق العقاري بكافة قطاعاته من خلال مشاريع ذات طابع نموذجي تستهدف مناطق استراتيجية وحيوية في أبرز الأحياء شمال مدينة الرياض، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تقديم منتجاتها النموذجية بما يواكب تطلعات المستثمرين.

الجدير بالذكر أن الاستثمار كابيتال هي شركة مساهمة مقفلة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية للقيام بأنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل، والتعهد بالتغطية، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، والمشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية، وهي إحدى الشركات المملوكة للبنك السعودي للاستثمار بنسبة 100%.