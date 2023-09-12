“يويفا” يعلن أسعار تذاكر يورو 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الثلاثاء، أسعار تذاكر بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي ستقام بألمانيا.

يأتي ذلك قبل أقل من شهر من فتح بوابة حجز التذاكر الرسمية يوم 3 أكتوبر المقبل.

تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو (20 .32 دولار)، فيما تصل قيمة أغلى تذكرة إلى 2000 يورو.

2 مليون تذكرة

سوف يتاح للجماهير 2.2 مليون تذكرة خلال البطولة التي تقام في شهري يونيو ويوليو المقبلين، في عشر مدن ألمانية بمشاركة 24 فريقا، وتشهد إقامة 51 مباراة.

🏟️ More than one million tickets for #EURO2024 are going on sale on 3 October! 🎟️ Tickets are available from just €30, so make sure you create your UEFA ticketing account and set a reminder to apply from 3-26 October. Full details: ⬇️ — UEFA (@UEFA) September 12, 2023

سيتم طرح 2 .1 مليون تذكرة في المرحلة الأولى من بيع التذاكر، فيما تفتتح المرحلة الثانية عقب قرعة دور المجموعات في هامبورج التي تقام يوم 2 ديسمبر المقبل.

ذكر يويفا أن 270 ألف تذكرة من التذاكر المخصصة للفئة الأولى من الجماهير، والتي يبلغ سعرها 30 يورو، سيتم بيعها لحضور دور المجموعات.

الاستثناء الوحيد

سيكون الاستثناء الوحيد هي قيمة تذكرة المباراة الافتتاحية التي تقام في ميونخ، حيث ستكون قيمة أرخص تذكرة 50 يورو.

بعد ذلك سترتفع الأسعار في الأدوار الاقصائية، وسيحتاج المشجعون على الأقل لـ95 يورو من أجل حضور المباراة النهائية في برلين.

ستكون أغلى قيمة للتذكرة من الفئات الأربعة هي 200 يورو في دور المجموعات و2000 يورو للتذكرة المميزة في النهائي.