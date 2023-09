“يويفا” يعلن أسعار تذاكر يورو 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الثلاثاء، أسعار تذاكر بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي ستقام بألمانيا.

يأتي ذلك قبل أقل من شهر من فتح بوابة حجز التذاكر الرسمية يوم 3 أكتوبر المقبل.

تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو (20 .32 دولار)، فيما تصل قيمة أغلى تذكرة إلى 2000 يورو.

سوف يتاح للجماهير 2.2 مليون تذكرة خلال البطولة التي تقام في شهري يونيو ويوليو المقبلين، في عشر مدن ألمانية بمشاركة 24 فريقا، وتشهد إقامة 51 مباراة.

