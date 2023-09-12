بعثة الأهلي المصري تصل مطار الطائف

أعلن النادي الأهلي المصري، منذ قليل، وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، منذ قليل إلى مطار الطائف، لخوض مباراة السوبر الإفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي والتي تقام يوم 15 من الشهر الجاري في السعودية.

وصول الأبطال لمدينة الطائف 🛬🦅👋 pic.twitter.com/JEye9hMvCv — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 12, 2023

الأهلي يختتم تدريباته

وكان فريق الأهلي قد اختتم تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية.

وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

كما حرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

الأهلي يتعاقد مع موديست

في سياق أخر، أعلن النادي الأهلي التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام قابل للتجديد لموسم إضافي آخر، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها.

وانتظم أنتوني موديست في التدريبات الجماعية للأهلي والتي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك موديست في بداية التدريبات الجماعية قبل أن يستكمل اللاعب برنامجا تدريبيا خاصا حدده الجهاز الفني.

وأدى موديست تدريبات بدنية متنوعة في ملعب التتش وبعض تدريبات الكرة، وذلك للتخلص من إجهاد رحلة الطيران قبل وصوله إلى القاهرة أمس.