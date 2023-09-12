تشكيل إيطاليا لمواجهة أوكرانيا في تصفيات يورو 2024

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، تشكيل "الآزوري" لمواجهة أوكرانيا.

تقام المباراة على ملعب "سان سيرو"، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

يحتل منتخب أوكرانيا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد منتخب إيطاليا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وجاء تشكيل إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، جيورجيو سكالفيني، اليساندرو باستوني، فيديريكو ديماركو

الوسط: دافيد فراتسي، مانويل لوكاتيلي، نيكولو باريلا، نيكولو زانيولو.

الهجوم: ماتيا زاكايني، جياكومو راسبادوري

فيما جاء تشكيل أوكرانيا كما يلي:

حراسة المرمى: جيورجي بوشكان

الدفاع: كوهيم كونوبليا، إيليا زبرني، سيرجي كريفتسوف، فيتالي ميكولينكو، أوليكساندر زينشينكو.

الوسط: اندريه يارمولنكو، تاراس ستيبانينكو، جيورجي سوداكوف، فيكتور تسيجانكوف.

الهجوم: أرتيم دوفبيك

وتعادل منتخب إيطاليا أمام نظيره منتخب مقدونيا الشمالية، بهدف لكل منهما، في الجولة الماضية من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.