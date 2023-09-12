الأخضر يخسر أمام كوريا الجنوبية وديًا

خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، بنتيجة 0-1 في مباراة ودية دولية استعدادا لكأس أمم آسيا.

ومن المقرر إقامة كأس أمم آسيا في قطر مطلع العام المقبل.

سجل كيم يونج سيو هدف المباراة الوحيد للمنتخب الكوري الجنوبي في الدقيقة 32.

نهاية المباراة |

🇸🇦 السعودية 0 - 1 كوريا 🇰🇷 #السعودية_كوريا pic.twitter.com/Y0if7wLg62 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 12, 2023

هذه الخسارة هي الثانية للأخضر في فترة التوقف الدولي الحالي، بعد أن خسر بنتيجة 1 /3 أمام كوستاريكا يوم الجمعة الماضي.

فيما خيم التعادل السلبي على التجربة الودية الأولى لكوريا الجنوبية مع ويلز يوم الخميس الماضي.

يلعب المنتخب السعودي في المجموعة السادسة بأمم آسيا، مع منتخبات عمان وقيرجكستان وتايلاند.

بينما يتواجد منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الخامسة مع البحرين والأردن وماليزيا.