تحديد مواعيد مباريات السوبر السعودي “المصري والإماراتي والبحريني”

حدد الاتحاد السعودي لكرة اليد بالتنسيق مع الاتحادات المعنية، موعد مباريات كلً من : "السوبر السعودي المصري" و"السوبر السعودي الإماراتي" و"السوبر السعودي البحريني" للموسم الرياضي 2023-2024م.

📄 الاتحاد السعودي لكـرة اليد يكشف عن مواعيـد السوبر — الاتحاد السعودي لكرة اليد (@sahfksa) September 12, 2023

ومن المقرر أن تقام مباراة "السوبر السعودي المصري" بين فريقي النور السعودي والزمالك المصري يوم 05 نوفمبر 2023م، عند الساعة 6:00 مساءً، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

وسيشهد يوم 22 فبراير 2024م إقامة مباراة "السوبر السعودي الإماراتي" بين الخليج السعودي والشارقة الإماراتي عند الساعة 4:00 مساءً، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وسيتبعه في نفس اليوم وعلى نفس الصالة عند الساعة 7:00 مساءً إقامة مباراة "السوبر السعودي البحريني" بين مضر السعودي والنجمة البحريني.