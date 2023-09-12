الأخضر الأولمبي يسحق كمبوديا بسداسية ويتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2024

حقق المنتخب السعودي تحت 23 عاما لكرة القدم فوزًا كبيرًا على منتخب كمبوديا بستة أهداف مقابل هدف، ليحصل الأخضر على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2024 للمرة السادسة في تاريخه.

أقيمت المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بأبها، في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2024 المزمع إقامتها في قطر.

يسعى الأخضر للحفاظ على لقبه بطلًا لآسيا بقيادة المدرب الوطني سعد الشهري.

بدأ المنتخب الكمبودي التسجيل في الدقيقة الرابعة بركلة جزاء لينطلق المنتخب السعودي للبحث عن التعادل ثم التقدم بهدفين من اللاعب أحمد الغامدي جاء الأول في منتصف الدقيقة الخامسة، تلاه الثاني في الدقيقة الـ 17 من زمن الشوط الأول .

توالى هجوم الأخضر المكثف على شباك كمبوديا ليسجل اللاعب عبدالله رديف هدف المنتخب السعودي الثالث في الدقيقة 24 بعد ثوانٍ من تضييعه لركلة جزاء صدها الحارس الكمبودي، ولم ينته الشوط الأول إلا بعد تسجيل المنتخب هدفه الرابع من اللاعب مصعب الجوير في الدقيقة الـ 38 من زمن الشوط الأول.

أنهى المنتخب السعودي الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني بهدف خامس من اللاعب عبدالله رديف، ثم اختتمت الدقائق الأخيرة من المباراة بهدف سادس من اللاعب محمد أبو الشامات.