وزارة الرياضة تدعم التحول الرقمي بتوحيد منصاتها الإلكترونية

وقعت وزارة الرياضة، الثلاثاء، اتفاقية مع هيئة الحكومة الرقمية، لدعم خطة التحول الرقمي في الوزارة، وفق مستهدفات برنامج الحكومة الشاملة، وذلك بحضور نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، ومعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان.

تهدف الاتفاقية إلى توحيد منصات وتطبيقات القطاع الرياضي، وتحقيق كفاءة الإنفاق الرقمي للخدمات الحكومية، وتسهيل وتسريع التعامل بين الوزارة وبقية القطاعات الأخرى، علاوة على تقديم الاستشارات والخدمات المتعلقة بهذه الاتفاقية، ودعم خطة التحول الرقمي، وفق مستهدفات برنامج الحكومة الشاملة.

تقوم هذه الاتفاقية بتوحيد المنصات التابعة لوزارة الرياضة، والبالغ عددها 18 منصة، لتصبح تحت سقف ومنصة واحدة، لتسهيل عمل المستفيدين من الأنشطة والخدمات الرياضية، وتقديم الخدمات الرقمية؛ دعماً لخطة التحول الرقمي في تحسين وتطوير تجربة المستفيد، إلى جانب تقليل عدد المنصات والقنوات للخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي الحكومي في المملكة، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

يذكر أن التخطيط لتوحيد منصات القطاع الرياضي، جرى بناءً على عدد من المعايير، تشمل التشريعات والتوجهات الإستراتيجية، وارتباط المنصة مع قطاعات حكومية أخرى، ونوعية الخدمات التشغيلية أو التنفيذية، إضافة إلى نوعية المنصة، سواء كانت معرفية أو خدمية.