ثنائية فراتيسي تقود إيطاليا للفوز على أوكرانيا في تصفيات أمم أوروبا

حقق المنتخب الإيطالي فوزًا مستحقًا على ضيفه الأوكراني 2 /1، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أوروبا المقرر إقامتها في ألمانيا الصيف المقبل.

تقدم المنتخب الإيطالي عن طريق دافيد فراتيسي في الدقيقة 12، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 29.

في الدقيقة 41، سجل أندريه يارمولنكو الهدف الوحيد للمنتخب الأوكراني.

رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف المتصدر المنتخب الإنجليزي الذي لعب خمس مباريات، فيما خاض الفريق الإيطالي أربع مباريات.

التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 - المجموعة الثالثة#تصفيات_أمم_أوروبا pic.twitter.com/vvN7ITrDF6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 12, 2023

على الجانب الأخر، يحتل منتخب أوكرانيا المركز الثالث برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف خلف المنتخب الإيطالي.