ألمانيا ترد اعتبارها وتهزم فرنسا وديًا

ردت ألمانيا شيئًا من اعتبارها بعد الخسارة القاسية مع اليابان، وهزمت ضيفتها فرنسا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أقيمت المباراة على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، الثلاثاء، ضمن الإطار الودي.

وقّع على هدف المانشافات الأول توماس مولر في الدقيقة 4.

تعرض قائد المنتخب ومتوسط ميدان برشلونة إيلكاي جوندوجان للإصابة عندما سقط على ظهره واستُبدل في الدقيقة 25.

سجل الهدف الثاني لاعب نادي بايرن ميونيخ ليروى سانيه 86.

فيما وقع على هدف فرنسا الوحيد نجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان من ركلة جزاء 89.

قاد المانشافت في هذه المباراة رودي فولر الذي حل بديلاً مؤقت للمدرب المقال هانزي فليك على إثر خسارة مؤلمة للغاية أمام اليابان قبل أيام.

يعود الفوز الأخير للمنتخب الألماني على فرنسا 1-0 في ربع نهائي مونديال البرازيل 2014.