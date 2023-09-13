الأمم المتحدة تحشد المساعدات إلى ليبيا

تحشد الأمم المتحدة المساعدات للناجين في أعقاب العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا وتسببت في فيضانات وسيول عارمة وأودت بحياة آلاف الأشخاص.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة الأممية تعمل مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين لإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لأولئك الموجودين في المناطق المتضررة.

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وأضاف دوجاريك أن فريقًا تابعًا للأمم المتحدة موجود على الأرض ويتعاون مع السلطات المحلية لتقييم الاحتياجات ودعم جهود الإغاثة الجارية.

وأدت فيضانات اجتاحت شرق ليبيا إلى وفاة الآلاف من الأشخاص حسب حكومة الشرق التي تسير المنطقة، فيما أفادت منظمة الصليب الأحمر أن حصيلة القتلى "ضخمة".