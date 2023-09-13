المرور: اليوم بدء مزاد اللوحات المميزة عبر “أبشر”

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً) أن المزاد سيستمر حتى غد الخميس 14 سبتمبر، مشيرة إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

اقرأ أيضًا: الأرصاد: أمطار على جازان وعسير والباحة

وحدّدت طريقة الدخول إلى المزاد حيث يتم أولاً الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.