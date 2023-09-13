منتخب إنجلترا يدخل التاريخ بالفوز الـ600

فاز المنتخب الإنجليزي على ضيفه الأسكتلندي 3-1، خلال المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

ويعد هذا الفوز رقم 600 في تاريخ إنجلترا، لتصبح أول منتخب أوروبي يصل لهذا الرقم على الإطلاق.

وتمكن المنتخب الإنجليزي بذلك من تحقيق فوزه الوحيد في توقف سبتمبر الجاري، بعدما تعادل في المباراة الماضية مع أوكرانيا 1-1، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقرر إقامتها في ألمانيا.

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وأنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما فيل فودين وجود بيلينجهام في الدقيقتين 33 و35.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الاسكتلندي هدف تقليص الفارق عن طريق مدافع المنتخب الإنجليزي هاري ماجوير، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 67 قبل أن يسجل هاري كين الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 81.

ويستعد المنتخبان لاستكمال مبارياتهما في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا العام المقبل.