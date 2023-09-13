“قطار الحرمين” يعتذر للركاب بعد تعطل بعض الرحلات

كشفت شركة مشروع القطار السعودي الإسباني (المشغّل لقطار الحرمين السريع)، عن سبب تعطل بعض الرحلات، مساء أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن السبب كان نتيجة لعطل تقني طارئ، وتمّ إصلاح الخلل، ومعاودة انطلاق الرحلات تباعاً نحو وجهاتها النهائية.

وقدّمت الشركة المشغلة لمشروع قطار الحرمين السريع، في بيان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً) اعتذارها للركاب المتضررين كافة، مشيرةً إلى أنها ستعوّض جميع الركاب المتضرّرين، وفق الإجراءات المعتمدة.